Giordano ucciso per il suo no ai diktat dei clan, Di Cristina: “Deve vivere in ognuno di noi”

Gela. Disse no, in modo fragoroso, alle imposizioni di mafia. Pagò con la vita. Era il 10 novembre del 1992 quando i clan decisero che l’esercente Gaetano Giordano, molto conosciuto in città per la sua attività, andava colpito. La sua opposizione al pizzo, imposto dalle famiglie di mafia, avrebbe potuto creare un precedente scomodo per chi riteneva di poter comandare con la violenza e con la morte. Venne colpito barbaramente. Da allora, il suo nome e il suo esempio sono rimasti impressi nella memoria collettiva. A trentadue anni da quei fatti, anche esponenti istituzionali hanno voluto ricordarlo. Tra questi, l’assessore Peppe Di Cristina. Sui social, il suo messaggio è molto chiaro.