Giorrannello: “Macchitella lab è solo una delle tappe, già tanti interventi finalizzati”

“Finalmente si inizia a intravedere il duro lavoro fatto in questi mesi dell’amministrazione e dal consiglio comunale, abbiamo tutti lavorato con un profilo basso e lo continueremo a fare – dice – dopo i lavori per la condotta di San Leo, l’inizio a breve di quelli per riqualificare Montelungo e il fronte mare nella zona del Bastione, oggi arriva un’altra bella notizia per la città con “Macchitella lab”. Ci saranno altri progetti che vedranno la luce. Noi non ci stancheremo e lavoreremo giorno e notte per rendere efficace il nostro mandato”.