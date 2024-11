Macchitella lab, Lupo: “Città volano propulsivo, avrà anche ricadute economiche importanti”

Gela. Un punto, politico e amministrativo, che mette sicuramente d’accordo il sindaco Di Stefano e i pentastellati del Movimento cinquestelle. Anche gli esponenti M5s ritengono importante il completamento dell’iter per il comodato d’uso di “Macchitella lab”. “Accogliamo con grande entusiasmo la formalizzazione del contratto di comodato d’uso tra l’amministrazione comunale ed Eni per “Macchitella lab”. Il movimento cinquestelle accoglie con entusiasmo e visione prospettica la possibilità, adesso concreta, di sperimentare e avviare un nuovo percorso produttivo, culturale e sociologico, che vedrà la nostra città volano propulsivo per avviare progetti di educazione e formazione della nostra comunità. Tanti progetti non effimeri – dice il vicecapogruppo Lucia Lupo – ma strutturali sono allo start di una nuova visione e questi avvii non potranno che cambiare in meglio le sorti della città..”Macchitella lab” sarà luogo di radicamento dell’azione formativa dei nostri cittadini, dove impareremo e offriremo pratiche di buon esempio sociale, economico e culturale”.