Giovani “PeR”, “interventi per la sicurezza delle strade e rafforzare i servizi sanitari”

Gela. Il grave incidente stradale di ieri sera a Settefarine, con due bambini in bicicletta travolti da un’auto e feriti, pone tante riflessioni, sulla sicurezza viaria e non solo. I giovani del laboratorio “PeR” avanzano una serie di temi da affrontare. “Dopo l’ennesimo incidente avvenuto ieri a Settefarine, con un bambino di nove anni trasferito con l’elisoccorso a seguito di gravi ferite, non possiamo non notare che ci troviamo a tutti gli effetti in una situazione di emergenza per la sicurezza stradale. Oltre a questo vorremo far notare che il bambino è stato trasferito d’urgenza a Catania per la situazione precaria e preoccupante in cui versa il nostro ospedale, senza reparti essenziali come la terapia intensiva neonatale. Occorre intervenire e sopperire a queste situazioni sempre più frequenti. In merito alla sicurezza stradale vorremo che si intervenisse subito con dissuasori di velocità nei punti nevralgici della città, con più presenza e più controlli, senza l’abbandono del controllo del traffico, che genera i risultati negativi che ci aspettavamo. Occorrono unità di potenziamento e radicali azioni per la moderazione del traffico. Troppi incidenti e troppi cittadini a rischio, occorrono un investimento e una seria programmazione sulla viabilità”, spiegano Valerio Bugagiar e gli altri rappresentanti dei giovani di “PeR”.