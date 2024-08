“Giudizio positivo su giunta e sindaco”, Altamore: “Fase 2? Penso a lavorare con impegno”

Gela. Nell’organizzazione di giunta, il sindaco Terenziano Di Stefano, che l’ha voluta come assessore designato prima del ballottaggio, le ha affidato pure la vicesindacatura. L’avvocato Viviana Altamore, alla sua prima esperienza nella politica attiva, si rivede nell’attuale linea amministrativa. “Devo dire che il giudizio è assolutamente positivo – spiega – ci sono rapporti ottimi sia con gli altri assessori sia con il sindaco. Sappiamo che ci sono problemi dovuti alla situazione generale dell’ente comunale e alla penuria di personale. Però, stiamo lavorando con impegno. Ad oggi, non ho riscontrato difficoltà organizzative o programmatiche”. Altamore sta collaborando direttamente con il primo cittadino e con il titolare delle deleghe allo sport, turismo e spettacolo Giuseppe Favitta, sul fronte delle manifestazioni messe in campo in questo periodo, nonostante le ristrettezze finanziarie. Non attribuisce invece troppo peso alle voci concentrate intorno all’eventuale fase 2 della squadra di governo della città. “Onestamente, sto lavorando a capofitto sui temi delle deleghe che mi sono state affidate dal sindaco – aggiunge – non penso alle voci che riguardano la giunta”. La sua presenza nel governo della città non si lega direttamente ad un partito oppure ad un movimento.