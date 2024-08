Eventi, nuova proroga fino ad ottobre per le proposte: si punta anche ad iniziative natalizie

Gela. Una nuova proroga e questa volta per ragioni “strategiche”. Le proposte per eventi in città, infatti, potranno essere presentate fino al prossimo 30 ottobre. La decisione è stata concordata dal sindaco Terenziano Di Stefano insieme agli assessore Viviana Altamore e Giuseppe Favitta. Non saranno solo eventi estivi, dato che il periodo volge al termine. Le proposte potranno pervenire pure per iniziative invernali e natalizie, compreso l’allestimento di presepi viventi e di mercatini. Inoltre, l’amministrazione punta ad attività che possano concentrarsi nei quartieri e nei vicoli del centro storico. Mostre fotografiche e pittoriche e ancora il focus si concentra sulle tradizioni locali e sui prodotti tipici.