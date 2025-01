Giuliano fa esplodere il “Presti” al 95′, il Gela batte il Don Carlo Misilmeri 2-1

Gela. Simone Giuliano fa esplodere lo stadio “Vincenzo Presti” al 95′. Finisce 2-1 tra Gela e Misilmeri al termine di una gara bellissima ed emozionante sino al fischio finale. Nel primo tempo il Gela domina. Crea un immenso numero di palle gol ma non concretizza a dovere. A pareggiare il gol su punizione di Cocimano è un altro gol su punizione, messo a segno da La Vardera a fine primo tempo.

Secondo tempo combattuto da ambo le parti. Il Misilmeri, galvanizzato dopo il gol siglato va anche vicino al vantaggio ancora con La Vardera, che a tu per tu con Colace non centra lo specchio della porta. Il Gela però non molla e, dopo una serie di occasioni respinte dall’estremo difensore avversario Zummo, trova il gol vittoria con Simone Giuliano, autore di una prova magistrale. Biancazzurri che restano, così facendo, a due punti dall’Athletic Palermo, vittorioso a Marineo.