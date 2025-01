Rsa Caposoprano, giudizio bis verso la prescrizione: ricorsi in appello per il primo procedimento

Gela. La prescrizione potrebbe chiudere il procedimento penale bis imbastito intorno a presunte irregolarità nelle procedure di sanatoria edilizia dell’ex albergo Caposoprano, poi convertito in Residenza sanitaria assistita. In aula, si tornerà a giugno, anche per valutare le intenzioni delle difese rispetto appunto alla prescrizione. Già il primo filone processuale venne caratterizzato dalla prescrizione di gran parte delle contestazioni. Ci furono invece assoluzioni per capi di accusa come la corruzione. Davanti al collegio penale rispondono alle contestazioni in questo procedimento bis, l’ingegnere Renato Mauro, Rosario Internullo, Orazio Marino, Filippo Maganuco, Giuseppe Cosenza, Vincenzo Cagnes, Aldo Fulco, Donato Fidone, Alessandro Stamilla, Santi Nicoletti, Antonio Pizzolanti e Mario Bollati. Per gli investigatori, ci sarebbero state omissioni e anomalie riscontrate nelle pratiche attivate, anche da parte di dirigenti e funzionari comunali. Ci sarebbero stati “abusi edilizi sostanziali” da sanare. L’indagine partì sulla base di un esposto dell’allora commissario Asp Iacono, come ha già confermato uno dei testimoni sentito nel corso dell’istruttoria.