Giunta ampia con un posto in più, all’Ars arriva il ddl e c’è l’emendamento per allargare

Il parlamentare grillino, che supportò con forza la candidatura a sindaco di Di Stefano, adesso vorrebbe dargli lo spiraglio di un posto in più in giunta. Per Di Paola, ai sindaci serve manforte nell’affrontare le tante emergenze dei territori. A Palazzo di Città, l’eventuale incremento in giunta potrebbe aiutare Di Stefano in una rotazione graduale che non scontenti nessuno. Un allargamento eccessivo dei confini politici rischia però di porre più di una questione, nell’attesa di dipanare, tra le altre, la vicenda della Ghelas multiservizi.