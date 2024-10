Giunta, D’Arma: “Pd preferisce i numeri, non ci interessano alleanze che vanno a destra”

Gela. Una posizione ufficiale, all’indomani della nomina in giunta dei due assessori dem, non l’hanno ancora formalizzata. I comunisti, di certo, si sono trovati fuori dal governo locale, dato che il loro assessore d’area Giuseppe Favitta, dimessosi, non è stato sostituito da un altro esponente del partito. Per ora, rimane fermo il “no comment” dei dirigenti comunisti. Il primo cittadino non vuole rompere i rapporti con alleati che lo hanno sostenuto già nella fase dell’agorà politica ma ha virato nettamente in direzione dell’opzione del Pd. I comunisti attendono riscontri pure dalla segreteria regionale, della quale fa parte Nuccio Vacca. “Non posso che ribadire il no comment del segretario Vacca. A breve comunicheremo la nostra posizione, con un documento”, precisa il presidente Salvatore D’Arma. Il dirigente locale non si tira indietro e non condivide per nulla la strategia messa in atto dai dem, formalmente alleati del Pci.