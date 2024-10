A Palermo Salvini incontra il presidente della Regione Schifani

PALERMO (ITALPRESS) – Incontro ieri sera tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. A Le Terrazze di Mondello, nel capoluogo siciliano, era presentelo stato generale della Lega, compreso il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e tanti deputati nazionali e regionali. L’incontro è avvenuto alla vigilia dell’arringa della difesa di Salvini nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per l’udienza del processo Open Arms, la nave dell’ong spagnola che nell’agosto 2019 rimase per giorni in attesa del permesso di far sbarcare i migranti dopo aver salvato 147 persone nel Mediterraneo. Un incontro cordiale, tra Salvini e Schifani che si conoscono da lungo tempo e che testimonia anche il feeling politico fra Forza Italia e la Lega in Sicilia.

– Foto: ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).