Giunta, Di Stefano attende le dimissioni di Arancio e Favitta: tra i dem dibattito aperto

Il commissario del partito Arancio vuole avere unità di intenti tra i suoi. Sullo sfondo, per ora, rimangono opzioni come quella che porterebbe al componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina. Quella dell’ex segretario cittadino e provinciale del partito è una strada lungo la quale i dem non pare si muovano all’unisono e più in generale ci sono visioni differenti. Di Cristina, ad oggi, non ha mai espresso considerazioni tali da indurre a ritenere che la sua presenza in giunta possa essere imminente. Il sindaco vuole ragionare su una prospettiva di “gradualità” e ha davanti cinque anni per cercare di mettere le basi del progetto e sviluppare la propria idea di città, insieme agli alleati. I civici di “Una Buona Idea” sono chiaramente schierati con il capo dell’amministrazione, tra i fondatori del movimento. I grillini, che sono rappresentati dal presidente del consiglio comunale Paola Giudice e dall’assessore Simone Morgana, non intendono per nulla tirare la corda. I democratici invece qualche verifica in più la vogliono fare, anche per capire se il patto politico con il primo cittadino e con gli alleati vada nella direzione da loro auspicata. I comunisti, a loro volta, si sentono nel progetto di Di Stefano, fin dalla fase dell’agorà politica. Le dimissioni di Favitta, ancora non formalizzate, secondo i dirigenti Pci dovrebbero portare ad una sostituzione tutta interna al gruppo. Non hanno rappresentanza in consiglio comunale ma intendono esserci nel governo locale. Vorrebbero evitare che la riorganizzazione possa tagliarli fuori. Di Stefano, in settimana, ha riferito che nessuno degli alleati verrà “lasciato indietro”. Chi non avrà rappresentanza in consiglio e in giunta, potrà guardare direttamente a lui, come garante di tutta la coalizione.