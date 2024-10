Promozione, il Niscemi vola in testa alla classifica. Domani trasferta a Canicattini

17 i gol siglati in sole 4 partite. A guidare i gialloverdi Federico Amaya, autore di 5 gol in 4 giornate e capocannoniere del girone. A seguirlo Piero Tomaino, patrimonio del Niscemi in gol, sinora, in 4 occasioni. Degna di nota l’ultima rete nello scontro al vertice contro il Megara. Un arcobaleno su calcio di punizione che ha fatto impazzire una tribuna intera. Adesso arriva la trasferta a Canicattini Bagni, sullo stesso campo che ha visto uscire sconfitta la Vigor Gela di mister Fausciana. Le aspettative sono alte, l’entusiasmo è tanto ma mister Fabio Comandatore lo sa bene: non si può sottovalutare alcun avversario, qualunque sia la posizione in classifica ricoperta.