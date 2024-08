Giunta e strategie, animi tesi: Di Stefano, “sono sereno e incontrerò tutti gli alleati”

L’asse M5s-Pd-Una Buona Idea, regge le sorti della coalizione in consiglio comunale. Per Di Stefano, tutte le componenti hanno piena rappresentanza (pure quelle che la soglia di sbarramento non l’hanno superata) e di conseguenza non ci sarebbe alcun allarme, a suo dire, se ci fosse il sì a Scerra oppure ad altri esponenti che, direttamente o indirettamente, hanno supportato la sua corsa elettorale, principalmente al ballottaggio. Grillini e dem, in testa, puntano invece ad un progetto amministrativo che non sia spurio ma contornato marcatamente dai colori progressisti e civici. Accordi con espressioni del centrodestra non ne gradiscono. “Con gli alleati ci sentiremo”, aggiunge il sindaco. La fase 2 qualche conditio sine qua sembra la presuppone: nessuna variazione negli equilibri usciti dalle urne, più spazio al Pd, condivisione delle linee amministrative e un quadro assessoriale se non definitivo perlomeno ben ponderato pure in prospettiva. Il tavolo della maggioranza potrebbe aprire i battenti nei prossimi giorni. Intanto, come già riferito, due assessori potrebbero a breve lasciare il posto.