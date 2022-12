Giunta, Greco ha incontrato gli alleati: spinge per ripartire, i civici rimangono cauti

Gela. Potrebbe volerci qualche giorno in più prima del varo della nuova giunta, che a questo punto pare destinata a muoversi sullo stesso solco politico pre-azzeramento. Il sindaco Lucio Greco, prima della partenza per l’incontro ministeriale tenutosi ieri a Roma, aveva anticipato l’intenzione di rivedere gli alleati. Così è stato. In serata, per oltre due ore, fino a poco dopo le 20, l’avvocato ha avuto modo di valutare le intenzioni degli alleati che fin dall’inizio sostengono il suo progetto politico e che probabilmente avrebbero fatto a meno dello stop dovuto all’azzeramento. Il perimetro non cambia, soprattutto con la Nuova Dc che pare ormai intenzionata a dare solo un sostegno esterno, senza un ruolo diretto nel governo della città, di fatto cercando di riavvicinarsi nettamente al centrodestra. Il sindaco è convinto che si possa ripartire per arrivare a fine mandato e anzitutto scongiurare qualsiasi crisi di bilancio, visto che l’ombra lunga del dissesto non è ancora sfumata. Soprattutto civici e autonomisti, in questo periodo, sono apparsi poco convinti dall’ipotesi di una ripresa dell’attività amministrativa ma al buio (al pari dell’azzeramento che hanno contestato). C’era la necessità di capire cosa intenda fare il primo cittadino nell’ultima fase del suo mandato. I civici di “Una Buona Idea” hanno chiesto almeno quarantotto ore per valutare. Sono sicuramente quelli che più di altri non hanno accettato l’azzeramento, preceduto dalle dimissioni chieste da Greco al loro riferimento in giunta, l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano. Nel corso dell’incontro convocato dall’avvocato Greco, sembra che sia nuovamente stato chiesto un impegno dei civici attraverso la presenza in giunta dello stesso Di Stefano (strada battuta anche da altri alleati), che però sembrerebbe propenso a non rientrare. Il segretario di “Una Buona Idea” Rino Licata, nel fine settimana appena trascorso, ha spiegato che il gruppo non accetta condizioni su eventuali nomi da proporre per la giunta della ripartenza.