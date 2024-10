Giunta, Pci fermo nella propria posizione: “A Favitta subentri un altro esponente del nostro gruppo”

Gela. Le uniche “note” politiche emerse dalla verifica di ieri fissata dal sindaco Di Stefano, in presenza dei pezzi della sua maggioranza, come abbiamo riferito riguardano i cambi in corsa, previsti ormai da mesi. L’assessore dem Arancio e quello in quota comunisti Favitta, per ragioni personali e lavorative, a breve lasceranno. I democratici non puntano solo alla staffetta naturale con Arancio ma anche alla seconda collocazione, quella che dovrebbe essere lasciata da Favitta. Un automatismo che non convince, ormai da tempo, proprio i vertici locali del Partito comunista, che in giunta e nel progetto amministrativo vogliono rimanerci. “Condivisibile e apprezzabile la parte riguardante scelte e azioni a favore del nostro territorio. Stranizza invece, nel contesto di un serio confronto programmatico, la posizione del Pd, che ha chiesto di sostituire Favitta, in quota Pci, chiamato a svolgere nuovi e importanti incarichi lavorativi, e Arancio, che lascerà per sue questioni personali, con due esponenti del loro stesso partito – dice il presidente Pci D’Arma – riteniamo che a tre mesi dalle elezioni non puo’ essere stravolto il quadro politico di riferimento iniziale”.