“Giunta? Fa bene il sindaco a porsi con autorevolezza”, Sincero: “Solo polemiche sterili”

Gela. Se negli scenari politici che si stanno sviluppando intorno ad una possibile rivisitazione degli equilibri di giunta il sindaco Di Stefano cerca di limitare eventuali incomprensioni, dal fronte a lui amico, quello di “Una Buona Idea”, arriva un supporto senza se e senza ma. “Accordi? Al momento parliamo del nulla – dice il consigliere comunale del movimento Davide Sincero – se ci sono state intese è giusto che il sindaco ascolti tutti gli alleati ma mantenga comunque una propria autorevolezza e un piglio legato al suo ruolo. Sulla base di questi fattori, ritengo che deciderà”. Sincero, da lungo corso ormai, è tra gli esponenti civici più vicini al primo cittadino. Una convergenza di intenti politici che si conferma pure in questa prima fase di governo della città. “Il sindaco fa bene a valutare e se fossi in lui convocherei solo i riferimenti territoriali dei partiti e dei movimenti, che poi potranno rapportarsi ai rispettivi gruppi – continua – una concertazione, anche su questi temi, deve esserci. Un punto comune va trovato ma il sindaco ha un ruolo che inevitabilmente lo porta ad essere autorevole nelle decisioni”. Sincero fa intendere che non è il momento per fare pressing sul primo cittadino e si rivolge prioritariamente agli alleati. “Ha ragione Di Stefano – precisa – l’amministrazione sta lavorando bene e tutti gli assessori sono impegnati nelle loro attività istituzionali. Se ci saranno valutazioni da fare, è giusto che vengano affrontate. La polemica sorta mi pare sterile, alimentata solo da chi vuole fare un po’ di rumore”. Il consigliere del movimento del primo cittadino non muta la propria visione delle cose, pure quando si tratta di analizzare i rapporti interni alla coalizione. “Ha dato rappresentanza a tutti gli alleati – aggiunge – ha mantenuto gli stessi nomi degli assessori indicati in campagna elettorale. Altri, avrebbero magari proceduto da subito a rivoluzionare la composizione della squadra di governo. Di Stefano non l’ha fatto. Questo è sinonimo di serietà. A tutti i partiti è giusto riconoscere dignità politica. Anche “Una Buona Idea” ha un suo ruolo. Ha figure che possono andare a ricoprire qualsiasi posizione, qualora venisse chiesto. Ogni scelta si farà in maniera collegiale e nell’interesse della città”. Il consigliere civico, infine, prende le distanze dalle prime vibranti contestazioni che giungono dall’opposizione, proprio sul tema giunta.