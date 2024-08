Doppio colpo Vigor Gela, arrivano Spampinato e Scapellato

Gela. Due volti nuovi in casa Vigor Gela. Il ds Simone Pardo ha messo nero su bianco e sono già aggregati in squadra il centrocampista Fabrizio Scapellato, classe ’96, centrocampista ed il difensore Giovanni Spampinato, 26 anni. Il primo ha esperienze in serie D e C con Vibonese e Paternò, mentre Spampinato ha vestito le maglie di Atletico Catania 1998, Leonzio 1909, Carlentini e Acicatena 1973. Due calciatori di spessore che irrobustiranno la squadra a disposizione di Mirko Fausciana, che debutterà in Promozione il 15 settembre. Come confermato dal presidente Cristian Paradiso, l’interesse verso l’attaccante Emilio Docente è ancora forte e reale. Benchè abbia maturato la soglia dei 40 anni, l’ex golden boy può ancora dare tanto e l’arrivo alla Vigor gli consentirebbe di chiudere un cerchio di una lunga carriera che lo ha visto calcare i campi di D, C e B.