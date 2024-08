“Giusto l’invito alla collegialità”, Scuvera: “Priorità ai temi per la città, Mancuso? Ci sentiamo”

Gela. Dopo il periodo estivo, il centrodestra locale cercherà di riaprire la strada alternativa al progetto Di Stefano. L’alleanza elettorale non è riuscita ad affermarsi alle amministrative, con tutte le conseguenze del caso sul piano della rappresentanza in consiglio comunale. Tra gli esponenti d’area, c’è chi come il consigliere di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino chiede “maggiore collegialità”. “E’ una valutazione importante che accolgo – dice il parlamentare Ars di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera – del resto, non dimentichiamo che stiamo già lavorando in modo collegiale. E’ successo per la vicenda della presidenza del consiglio e ancora per la costituzione delle commissioni consiliari. I consiglieri si muovono in questa direzione”. Secondo Scuvera, che ha appena varcato la soglia dell’Assemblea regionale, il ruolo preponderante spetta “ai temi”. “Sono essenziali per lo sviluppo del territorio – aggiunge – hanno la precedenza su tutto”. Il deputato meloniano ha già dimostrato di non voler porre limitazioni di appartenenza al dialogo. Ha fatto visita al sindaco Di Stefano, proprio nell’ottica dei progetti per la città. Con l’avvento all’Ars, il coordinatore FdI ha assunto responsabilità non da poco in rappresentanza dell’intero territorio. “Il periodo estivo non è quello migliore per convocare riunioni di coalizione – precisa – ma sicuramente da settembre riprenderà un confronto appunto collegiale”. E’ l’unico parlamentare locale che abbia come riferimento la maggioranza di governo, a Palermo. Proprio in tal senso non pare risentire di una sorta di concorrenza interna, anzitutto con il forzista Michele Mancuso, punto fermo fino ad oggi dei forzisti.