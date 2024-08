Porto, incontro Autorità-comitato: iter va avanti, “ma la politica si attivi e subito”

Non si è ancora sbloccato il passaggio definitivo dalle competenze della protezione civile regionale a quelle della stessa Autorità. “Bisogna però ancora capire quale linea di finanziamento sarà possibile attivare per reperire le somme e realizzare l’opera infrastrutturale – aggiungono – la politica locale, regionale e nazionale, deve intervenire. Ci sono due possibilità, la prima passa dai fondi Fes e Fesr, nella programmazione 2021-2027; la seconda sono gli stanziamenti Pnrr. Ovviamente, bisogna avere il progetto esecutivo entro la scadenza dei termini per attingere alle somme. Inoltre, risulta ancora in stallo il passaggio dal dipartimento protezione civile regionale all’Autorità portuale rispetto al protocollo d’intesa del settembre 2017. Si attende da mesi una delibera di giunta regionale per formalizzarlo in modo che si attivi l’impegno delle restanti somme delle compensazioni, come previsto dal protocollo”. Così, per l’ennesima volta, l’appello è alla politica. “A tal proposito, i componenti del comitato chiedono alla deputazione regionale, con gli onorevoli Scuvera, Di Paola e Mancuso e alla deputazione nazionale, con i senatori Lorefice e Damante, e ancora al primo cittadino Terenziano Di Stefano, di attivarsi per ottenere risultati concreti. Fiduciosi, continueremo a seguire l’evoluzione dell’iter presso l’Autorità di sistema portuale e siamo sicuri che darà una svolta al nostro porto consentendo lo sviluppo socio-economico sul fronte mare con un sito funzionale”, si legge in una nota.