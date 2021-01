Goggia trionfa a Crans Montana, Paris sul podio a Kitzbuhel

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia è la regina della discesa libera di Crans Montana, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. L’azzurra sale sul gradino più alto del podio fermando il cronometro in 1’10″10 davanti alla ceca Ester Ledecka (+0″20) e all’americana Breezy Johnson (+0″57). Nono tempo per Federica Brignone (+1″09), mentre Nadia Delago è decima (+1″15), seguita da Elena Curtoni che invece è dodicesima (+1″17). Quindicesimo crono per Laura Pirovano, fuori dalla zona punti Marta Bassino e Roberta Melesi rispettivamente 35^ e 41^. Non è arrivata al traguardo, infine, Francesca Marsaglia. Beat Feuz ha invece vinto la discesa libera di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. Lo svizzero ha chiuso in 1’53″77 precedendo l’austriaco Matthias Mayer di 16 centesimi. Torna sul podio l’azzurro Dominik Paris, che ha tagliato il traguardo con 56 centesimi di ritardo da Feuz.(ITALPRESS).