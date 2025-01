“Governo città a trazione M5s, c’è grave problema politico”, Pellegrino: “In sette mesi nessun risultato”

Gela. “C’è un grave problema politico nella maggioranza del sindaco”. Il consigliere comunale di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino ritiene essenziale un cambio di marcia, anche tra le fila della minoranza. “Abbiamo atteso per sette mesi ma non mi pare che gli impegni elettorali stiano trovando attuazione – precisa – la maggioranza e l’amministrazione comunale si stanno concentrando sui progetti finanziati con fondi Pnrr ma non sono stati loro ad attivarli. Lo stesso vale per l’emendamento “sblocca royalties”. E’ stato proposto e votato dal centrodestra all’Ars mentre gli alleati del sindaco hanno votato contro”. Per Pellegrino, che non si rivede nell’alleanza di governo della città, le defaillance politiche e amministrative non mancano. “Questa è un’amministrazione ormai a trazione Movimento cinquestelle – dice – su una mozione condivisibile, per il nuovo ospedale, come quella portata all’assise civica dal Pd, i consiglieri del sindaco hanno espresso dubbi e perplessità. Ci sono problemi evidenti di tenuta politica. Un nuovo ospedale permetterebbe di attrarre le professionalità migliori, cosa che non accade adesso per il “Vittorio Emanuele”. Sostenere il nuovo ospedale, voluto dalla Regione, non significa sottovalutare il potenziamento dell’attuale nosocomio. Il Pd e i civici del sindaco dovrebbero anzitutto risolvere le cause che hanno portato a divergenze nette sula tema del nuovo nosocomio”.