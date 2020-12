Greco, “con Melfa nessuna incomprensione”: pressing Lega su relazione semestrale

Sul fronte più strettamente politico, la grillina Farruggia è ritornata sul piano di sviluppo economico, da poco preannunciato dall’imprenditore Maurizio Melfa. Per la pentastellata, non sarebbero ancora così chiari il ruolo rivestito da Melfa e i suoi rapporti con l’amministrazione comunale. Greco, come già fatto dal vicesindaco Terenziano Di Stefano, ha voluto ribadire che con Melfa “non c’è confusione di ruoli”. Il sindaco, collegato in remoto, ha precisato che con il consulente “non ci sono mai state incomprensioni”. “Lavoriamo in sinergia – ha continuato – facendo squadra e scambiandoci idee”. La collaborazione tra ex avversari alle amministrative non sembra in discussione, in attesa di capire in cosa potrà trasformarsi il piano preparato dall’imprenditore.