Greco convoca la sua alleanza, vertice prima del consiglio: sul tavolo forse anche le nomine in giunta

Gela. Potrebbero essere ore cruciali, le prossime, per l’imminente futuro della maggioranza “arcobaleno” del sindaco Lucio Greco. I consiglieri dell’alleanza sono stati convocati per il tardo pomeriggio di oggi, a Palazzo di Città, poco prima dell’inizio dei lavori dell’assise civica. Questa sera, su richiesta dell’opposizione, è fissata una seduta monotematica di consiglio comunale, tutta dedicata al caso Ghelas. L’amministratore Gianfranco Fidone si è dimesso, dopo che un anno fa era stato scelto dal commissario straordinario Rosario Arena. Incolmabili le distanze tra la sua linea di ristrutturazione del debito e la “ricetta” proposta dall’amministrazione comunale. Probabilmente, il sindaco vuole evitare brutte sorprese e possibili franchi tiratori. Sul caso Ghelas, la tensione c’è tra le fila della maggioranza. Va valutata l’eventuale incompatibilità dell’assessore Grazia Robilatte, che l’opposizione non esclude (una richiesta di verifica dovrebbe essere presentata anche al nuovo segretario generale dell’ente). Il sindaco, però, ne potrebbe approfittare per ufficializzare i nuovi ingressi in giunta. Non ci sono conferme, ma su questo versante potrebbe essere una giornata importante.