Greco in consiglio comunale, Morselli: “Scelta giusta, è una logica di squadra”

Gela. “Una logica di squadra”. L’assessore Romina Morselli spiega così la scelta di lasciare il consiglio comunale per dedicarsi interamente al lavoro in giunta. Al suo posto, la prima dei non eletti nella lista “Un’Altra Gela”, l’avvocato Marina Greco. Una scelta condivisa anche con il sindaco e con il resto del gruppo. “Ritengo assolutamente giusto dare la possibilità di rivestire un ruolo istituzionale anche agli altri candidati che, alle ultime amministrative, hanno contribuito in maniera significativa alla buona riuscita del progetto, e hanno avuto un ottimo riscontro in termini di voti. Il mio doppio ruolo di consigliere e di amministratore, tra l’altro, mi impegnava davvero molto. In consiglio comunale va portato avanti un lavoro intenso, importante, almeno quanto quello della giunta, e questo duplice incarico non mi permetteva più di dare il massimo. E’ giusto che consiglieri e amministratori diano il cento per cento per la città, e io in questi mesi ho cercato di farlo, non facendo mai mancare la mia presenza né in giunta e in consiglio – dice Morselli – ma adesso ritengo sia arrivato il momento di passare la palla ad una persona seria, competente e di fiducia come l’avvocato Marina Greco, che ha ottenuto un ottimo risultato elettorale con il gruppo di “Un’Altra Gela”, e alla quale vanno i miei migliori auguri di buon lavoro al servizio della comunità. Sono certa che saprà fare bene e dare il proprio contributo in maniera ottimale. Nel sindaco Lucio Greco e in me troverà sempre due amministratori di riferimento”.