Greco-Trainito sempre più distanti, sindaco: “Con fughe in avanti provvedimenti rigorosi”

Gela. “Al momento, non ho altro da dire. Chi vivrà vedrà”. Il sindaco Lucio Greco però fa capire di non essersi messo alle spalle la sfuriata che la scorsa domenica ha rivolto al manager della Ghelas Francesco Trainito. Lo strappo istituzionale e politico c’è e rimane. Si va verso un addio dell’imprenditore? I segnali sono inequivocabili, anche se l’avvocato usa una grammatica tipicamente politica, senza chiamare mai in causa il manager, da lui stesso scelto alla guida della municipalizzata. “In un momento di grave crisi come quello che stiamo attraversando ho voluto stabilire alcune regole che mi aiutino a portare avanti un’azione rapida e decisa – spiega – la maggioranza che mi sostiene, com’è noto a tutti, è ampia e presenta in alcuni esponenti diversità anche di natura ideologica. Non posso in una condizione drammatica come questa permettere a nessuno fughe in avanti o prendere iniziative che, se vantaggiose per la propria parte politica, possano incrinare l’unità dell’azione amministrativa. Il mio compito è quello di saper portare la città fuori dal baratro verso cui rischia di cadere”. La priorità l’ha data agli equilibri politici che sono alla base della coalizione arcobaleno, già messi a dura prova proprio dalla nomina di Trainito e dall’ingresso in giunta dell’Udc.