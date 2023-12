Guardiafuochi licenziato, Lorefice interroga i ministri: “Accertare anche dotazione mezzi”

Gela. Il caso del guardiafuochi Salvatore Comandatore arriva sui tavoli dei ministri delle infrastrutture e del lavoro. Il senatore Pietro Lorefice ha presentato un’interrogazione. L’operatore è stato licenziato dalla società “Archimede”, che è in servizio al porto isola Eni, perché si sarebbe rifiutato di sversare in mare sostanze pericolose. Ne è scaturita una diatriba giudiziaria. Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo ma di fatto Comandatore non è mai stato reintegrato. Ha avviato una lunga protesta. Nell’interrogazione, Lorefice sottolinea che “il rifiuto del dipendente ad ottemperare agli ordini del datore di lavoro era determinato da ragioni sia attinenti alla mancanza di condizioni tali da garantire la propria incolumità, e probabilmente, anche dal non voler incorrere nella violazione dell’art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.