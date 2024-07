Guastella aderisce alla Dc, gruppo consiliare con due esponenti: “Partito cresce in città”

Gela. Come avevamo riferito, seppur non ci fosse ancora l’ufficialità, era ormai quasi concretizzata l’adesione del consigliere rieletto Giuseppe Guastella. Prima ancora di insediarsi nuovamente al civico consesso, per la terza volta di fila, ha accettato il progetto della Dc. E’ un nuovo consigliere cuffariano e farà gruppo con l’eletto del partito, Armando Irti (per lui invece è la prima volta in aula). “Aderisco da oggi, con grande entusiasmo, al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana. Sono stato sempre animato dai valori moderati e democristiani. Per me – dice Guastella – la Democrazia Cristiana è un partito storico e giovane allo stesso tempo, e sono veramente orgoglioso di poter continuare il mio percorso politico in un partito fortemente radicato e dove poter acquisire e trasmettere grandi valori. Darò il mio contributo per la crescita del gruppo e per l’azione politica in consiglio così da incidere positivamente e nell’interesse dei cittadini”. Guastella, in questa tornata elettorale, era tra i big di “Alleanza per Gela”, nella lista “Moderati-Rinnova”. Da ex autonomista, è risultato il secondo in assoluto quanto a preferenze, dietro solo all’imprenditore Angelo Caci, invece collocato nella coalizione dei cosentiniani.