Guerra in Ucraina, sale la paura: Anna e Anastasia, “temiamo per le nostre famiglie”

Gela. Sono giorni di angoscia per il popolo ucraino, dopo l’inizio dei bombardamenti russi che hanno già fatto diverse vittime e non sono solo militari, ma anche civili e soprattutto bambini che, ancora una volta, pagano colpe che non hanno. In molti sono riusciti a lasciare il paese, altri invece vivono col terrore dei bombardamenti e di una guerra che al momento sembra non avere fine. Sono ore di angoscia anche per la numerosa comunità ucraina che vive nel nostro paese e che in questi giorni sta col fiato sospeso nell’attesa di ricevere notizie confortanti dalle famiglie. Anche a Gela c’è una nutrita comunità di ucraini, circa venti persone, che vivono e lavorano in città da anni. Abbiamo incontrato due di loro, Anna e Anastasia, due giovani ucraine che hanno voluto lanciare un appello alla solidarietà alla popolazione gelese. Anastasia è qui da dieci anni ma è nata a Kiev, la capitale ucraina prima vera vittima dei bombardamenti russi. Anna invece è di Poltava, quasi 700 km a sud di Kiev. Lì la situazione è ancora tranquilla ma l’ansia per un’escalation del conflitto è alta e Anna la racconta ogni giorno ai suoi quasi 30mila followers su Instagram, cercando di sensibilizzare quanta più gente possibile al dramma che si sta svolgendo a pochissimi passi da qui.