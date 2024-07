Ha violato l’obbligo di non avvicinarsi all’ex moglie, due nuovi provvedimenti per un 56enne

Gela. Due nuove ordinanze eseguite nei confronti di un cinquantaseienne, Roberto Baldacchino. Era già sottoposto a procedimento, davanti al collegio penale del tribunale, per maltrattamenti all’ex moglie. Tra giugno e luglio, secondo la procura, avrebbe violato il divieto di avvicinamento all’ex. Fatti accertati attraverso l’analisi dei dati del braccialetto elettronico applicato al cinquantaseienne. Così, è stato disposto il divieto di dimora in città e quello di avvicinamento all’ex. Intanto, il gip del tribunale ha emesso un’ulteriore misura, in un altro procedimento a suo carico, con il divieto di dimora in città e l’obbligo di permanenza nel proprio domicilio nelle ore notturne.