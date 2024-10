I dem hanno scelto, Fava e Di Cristina per la giunta: la parola passa al sindaco Di Stefano

Gela. Il Partito democratico ha scelto il consigliere comunale Giuseppe Fava e il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina. Saranno loro i due esponenti dem che verranno indicati ufficialmente al sindaco Di Stefano per la giunta. I democratici virano sulle due opzioni che in queste settimane sono state tra le più gettonate. Fava era ormai un punto di riferimento amministrativo anche per il dimissionario Giuseppe Arancio, che in serata ha coordinato una riunione in presenza della struttura commissariale e del gruppo consiliare.

L’assemblea e il direttivo sono decaduti in un partito locale commissariato e in attesa del prossimo congresso. E’ prevalso il cosiddetto “metodo misto”: un assessore arriva dal gruppo consiliare e dalla lista delle amministrative mentre l’altro è un “esterno” non avendo partecipato alla competizione elettorale ma ricoprendo comunque un ruolo nazionale.