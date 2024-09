I dem portano in consiglio il caso dei Ccr per i rifiuti: “Chiarezza su procedure e tempi”

Ritengono essenziale un monitoraggio diretto proprio per non perdere di vista interventi essenziali nel ciclo locale dei rifiuti. “Per partecipare attivamente nel seguire l’iter dei due Ccr. Per facilitare l’iter e l’avvio dei cantieri attraverso l’attuazione dei regolamenti comunali del Ccr, avviando così questo servizio urgente e prioritario alla città per i ritorni ambientali, cerimoniali ed economici. Oltre alle valutazioni di costo e di efficienza delle eco-isole. Quindi, più in generale, è importante avviare il processo di riduzione del costo della Tari per tanti nostri concittadini virtuosi, incentivare ulteriormente la differenziata, contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti nelle nostre trazzere, nelle campagna e vie secondarie, migliorare le condizioni di decoro cittadino offrendo al contempo un servizio di conferimento, si pensi ai Raee, agli scarti in edilizia e agli ingombranti, richiesto da molti utenti, in quanto oggettivamente necessario”, riporta l’interrogazione. Sarà probabilmente il sindaco Di Stefano a rispondere in consiglio, dato che ha la titolarità della delega all’ambiente e fu lui stesso a lavorare sul primo progetto di Ccr finanziato dalla Regione, durante l’amministrazione Greco, ma per il quale non si arrivò ad una conclusione. Cuvato e Alabiso, infine, ribadiscono che c’è tanto da fare. “La mancanza di strumenti di premialità sul conferimento rifiuti per i tantissimi cittadini virtuosi e la necessità quindi di attuare un regolamento comunale che possa mettere a disposizione degli utenti anche il conferimento presso i centri comunali di raccolta. Lo stato di sporcizia al limite e del degrado in cui versa la città nonostante il servizio porta a porta, ed il continuo abbandono di rifiuti nelle trazzere della nostra piana. La vessazione ai danni dei contribuenti sul servizio raccolta rifiuti cittadino e la necessità dell’ente Comune di trovare soluzioni utili a ridurre le imposte, i volumi di indifferenziato destinati in discarica e al contempo migliorare il decoro cittadino. La relativa inutilità nella propria specifica funzione di molte delle attuali isole ecologiche urbane. Bisogna ancora ridurre certamente il costo delle sporadiche e poco efficienti giornate svuota-cantine”.