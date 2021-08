I fondi di “Qualità abitare” e non solo, tavolo permanente su progetti e finanziamenti

Con l’avvio della procedura, sono previsti otto mesi per completare i progetti esecutivi. I finanziamenti appena autorizzati dal Ministero delle infrastrutture toccano un primo progetto che si estende su aree che da Settefarine passano per il mercato ortofrutticolo di Giardinelli, lo stadio “Presti” e l’ex scalo ferroviario (che è un importante sito archeologico e dovrebbe essere destinato a diventare un centro culturale). Il secondo punta alla riqualificazione di una vasta zona, sul lungomare Federico II di Svevia. Dall’Orto Pasqualello fino a via Vasile, spingendosi all’Orto Fontanelle, ai magazzini in passato usati dai pescatori e a strutture che sono state a disposizione di ordini ecclesiastici. Si prevede, tra le altre opere, un museo di arte contemporanea da realizzare in questo quadrante. Oltre a “Qualità dell’abitare” sono ancora tanti i capitoli aperti per i finanziamenti e l’asse di riferimento continua ad essere quello che da Roma arriva fino in città, in attesa che le carte si trasformino in cantieri.