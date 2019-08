I mezzi di Tekra distrutti dal fuoco, il rogo è doloso: attentatori ripresi dalle telecamere

San Giovanni Rotondo. L’incendio che ha completamente distrutto trentatré mezzi dell’azienda Tekra, che gestisce in proroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche in città, ha fatto partire l’indagine. Il rogo è stato appiccato nel parco mezzi della società, a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Anche nel centro pugliese, l’azienda campana si occupa del servizio. Tra qualche settimana, l’amministrazione comunale deciderà sul nuovo appalto e il gruppo ha presentato un’offerta. I carabinieri e i pm avrebbero acquisito elementi molto importanti dall’analisi del sistema di videosorveglianza, collocato nella rimessa. Si vedrebbero almeno due persone tagliare la rete di recinzione, introducendosi nel piazzale. Sarebbero stati ripresi anche mentre appiccavano le fiamme in diversi punti.