I ragazzi della Young Runner si impongo a Santa Croce Camerina

Gela. Un triplete per gli atleti della Young Runner a Santa Croce Camerina. Per la categoria cadetti primo posto per Matteo Cavaleri, secondo per Gaetano Tandurella e terzo per Francesco Tandurella.

Nella categoria esordienti quarto posto per Flavio Greco. Salendo di livello ci spostiamo a Mariano Comense, dove si sono svolti i campionati italiani di società.