Pallavolo, il Volley Gela a Porto Empedocle si gioca la Serie D

Gela. Dopo la vittoria per 3-1 conquistata davanti al pubblico del PalaUrso, il Volley Gela si prepara alla gara di ritorno della semifinale playoff contro il Vigata. Fondamentale vincere per le ragazze allenate da coach Giacomo Tandurella, ormai ad un passo dal salto di categoria in Serie D. Necessari almeno due set alla squadra biancazzurra per trionfare e approdare in D, in attesa della finale che decreterà chi sarà il vincitore del campionato di Prima Divisione. La gara si giocherà domenica mattina alla Palestra “Leonardo Sciascia” di Porto Empedocle.