Basket, ultima chiamata per la Melfa’s per le semifinali playoff

Gela. Dopo la sconfitta in gara 1 per 87-91 e dopo la vittoria in gara 2 per 79-70, la Melfa’s Gela Basket si appresta ad affrontare ancora un’ultima volta la Dierre, dimostratasi una delle pochissime formazioni in grado di mettere in estrema difficoltà la corazzata di coach Salvatore Bernardo.