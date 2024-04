Il Lions porta a gela il 20° congresso delle città murate

Gela. Tra i 260 club internazionali è stata scelta Gela per ospitare il ventesimo Congresso Internazionale del Lions Città Murate svoltosi ieri al teatro Eschilo della città. Un ottimo risultato perseguito e ottenuto anche grazie agli sforzi dell’ing Franco Butera, Vicepresidente internazionale della Fondazione, di origini Gelesi.

Si tratta di un momento importante, non solo per discutere sui metodi di preservazione delle città murate, ma anche un’iniziativa interessante per il rilancio dell’immagine della città. All’evento hanno partecipato i soci provenienti da San Marino, Malta, Francia ed Emirati Arabi.

Quest’anno, il Convegno ha affrontato molti argomenti riguardanti l’archeologia, la storia e l’economia politica, attraverso interventi di vati esperti del settore come l’archeologa Rosalba Panvini, la già Soprintendente di Ragusa Salvina Fiorilla , Maroc Platania dell’università di Catania e il direttore del Parco Archeologico di Gela Luigi Maria Gattuso.

Grazie all’apertura straordinaria del 25 Aprile i soci Liaons provenienti dall’estero e non solo hanno potuto visitare le mura Timoleontee di Caposoprano e il parco delle rimembranze.