I “vergogna” dei renziani alzano i toni: Cosentino sul palco di Iv, “basta show, serve la serietà”

Gela. Italia Viva, davanti al candidato a sindaco Grazia Cosentino, e ai vertici nazionali del partito, con in testa l’ex ministro Maria Elena Boschi, alza i toni e arrivano le invettive vibranti, segnate dai “vergogna” pronunciati dal segretario provinciale Giuseppe Ventura, sul palco del teatro “Eschilo”. I renziani sostengono il progetto per le europee “Stati uniti d’Europa”, con radicali, espressioni progressiste, liberali e socialisti, mentre in città sono nel patto largo con il centrodestra di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Dc, Lega e lista “Cosentino sindaco”. “Nell’ultima fase di questa strana campagna elettorale, sembra quasi che la colpa del dissesto sia di un dirigente come Grazia Cosentino, che non ha mai fatto politica ma ha lavorato per l’ente – ha detto Ventura – ormai, è questa l’idea degli altri candidati a sindaco. Mi viene da dire, vergogna. Di Stefano? Ha iniziato il percorso per le amministrative nel tavolo dei moderati. Gli abbiamo fatto capire che non era il caso di una sua candidatura a sindaco, in quanto ex vicesindaco. Cosa ha fatto? Ha lasciato quel tavolo e si è fatto candidare dai cinquestelle, gli stessi grillini che avevano dichiarato il no netto a chi aveva votato Schifani. Di Stefano ha sostenuto Schifani e i grillini si alleano con Raffaele Lombardo. L’ex presidente che ha visto in Cosentino la donna dei poteri forti, nel sistema rifiuti. Ma come? Lombardo che ha l’assessore regionale all’energia, quello comunale all’ambiente e il commissario Ato rifiuti, parla di sistema dei poteri forti? Si vergogni. Scerra, invece, voleva essere il candidato di Fratelli d’Italia. Non c’è stata questa possibilità e lui cosa fa? Lascia Fratelli d’Italia per guidare la coalizione alternativa al centrodestra. Donegani e Franzone, a loro volta, sono prodotto del tavolo progressista”.