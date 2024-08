Il comparto agricolo locale muore lentamente: campi al collasso, promesse diventino realtà

Un tavolo in Regione è stato attivato. Gli assessori Franzone e Arancio, il consigliere Fava così come i vertici dell’Ati, stanno cercando il passo decisivo insieme alle istituzioni e ad Eni, almeno per portate le acque reflue affinate dal sistema all’interno di raffineria alle vasche che riforniscono i campi. In settimana, sono stati annunciati, dal governo regionale, stanziamenti importanti per Cimia mentre per gli altri invasi bisognerà attendere l’assenso ministeriale. L’assessore Franzone e il consigliere Caci hanno avuto un incontro con l’assessore regionale Di Mauro. Le promesse però dovranno diventare stanziamenti e interventi strutturali in dighe che sono state lasciate per decenni al loro destino. Senza acqua e senza infrastrutture, le campagne sono un deserto che rischia di inaridire altri pezzi dell’economia cittadina, già decisamente debole.