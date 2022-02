Il consolidato e la relazione del sindaco, consiglio comunale torna a riunirsi

C’è inoltre il piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi della polizia municipale, che in questi giorni è stato valutato dalla commissione consiliare bilancio. Giovedì sera si dovrebbe tornare ad una riunione in aula, senza collegamenti in remoto (in queste settimane riproposti per osservare le misure anti-Covid). La seduta potrebbe essere una prima occasione per valutare lo stato della maggioranza del sindaco, alla luce dell’addio dell’ormai ex assessore Giovanni Costa.