Il Futsal Gela vince il derby contro Acireale, decidono Caglià e Azzolina

Gela. Vittoria per il Futsal Gela nel derby acitano ai danni della Sicilgrassi. Il risultato finale è di 2-1. Ad aprire le danze ci pensa il solito Azzolina, autore di una doppietta nell’ultima giornata, che al primo minuto porta in vantaggio i biancazzurri. Passa un quarto d’ora e la Sicilgrassi trova il pareggio. Il Gela continua ad attaccare nel secondo tempo e al 25’ arriva finalmente la rete che chiude i conti, siglata dal capitano Caglià, anche lui in gol nell’ultima giornata contro il Carlentini.

Vince anche la Vigor San Cataldo, in trasferta contro il Viagrande, con un risultato di 3-2. Classifica che vede ancora i gelesi a +3 sulla Vigor, in attesa della prossima giornata che vede la squadra di mister Fecondo in casa contro la Città di Leonforte e la Vigor contro Domenico Savio.