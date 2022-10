Il Gela alza la testa, il 2-0 all’Avola vale il primo posto solitario

Gela. Due gol nella ripresa e primo posto in solitaria per la SSD Gela. Vittoria agevole per i ragazzi di Fausciana, che giocano al piccolo trotto nel primo tempo ed accelerano nella ripresa. Scerra e Pira firmano il 2-0 in otto minuti nella ripresa. E domenica prossima sfida tra protagoniste a Vittoria.

Cronaca

Primo tempo

18’ Il primo break è del Gela con un tiro di Golisano che non trova l’angolo alla destra di Paladino.

30’ Squillo di Pira su punizione, Paladino è attento e con i pugni sventa in angolo.

36’ Dagli sviluppi di un angolo Scerra aggancia il pallone ma la sua girata è debole.

48’ Occasione sprecata dai biancazzurri, sul cross di Fiore la spizzata di Caci è sbagliata.

Secondo tempo

47’ cross di Riggio, incornata di Scerra, Paladino ancora in angolo.

48’ GOL DEL GELA. Dall’angolo questa volta dalla mischia Scerra non sbaglia sotto porta.

55’ sul tiro di Caci c’è il fallo di mani di Calderella ed il conseguente calcio di rigore.

56’ GOL DEL GELA. Palla da una parte e portiere dall’altra dal dischetto per Pira, che raddoppia.

Tanti cambi per il Gela con il ritmo che rallenta.

74’ Unico pericolo per la porta di Pandolfo, sul cross di Bonaventura l’attaccante Carrabino colpisce bene ma finisce fuori.

87’ Deoma scappa in velocità ma il suo tiro cross non viene raccolto da nessun compagno.

89’ Si scalda Ascia che sfiora il 3-0, con Camilleri che non marca l’esordio con un gol, fermato dalla traversa.

SSD Gela- Città di Avola 2-0

Gela: Pandolfo, Golisano, Riggio, Pira, Tuvè, Minolfi, Fiore (16’ st Camilleri), Mauro (26’ st Di Bartolo), Scerra (40’st Ascia), Floridia (26’ st Gradito), Caci (16’ st Deoma). A disp.: Pizzardi, Italiano, Cantavenera, Nicolosi. All.: Fausciana.

Città di Avola: Paladino, Andolina (32’ st F. Bonaventura), Magro, Caldarella, A. Costa, D. Costa, M. Bonaventura, Italia (40’ st Ballone), Carrabino, Guardo (19’ st Agnello), Bellavita (43’ st Drago). A disp: Alfo, Milano, Vaccarella. All.: Sirugo.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa.

Reti: 3’ st Scerra, 11’ st Pira su rigore.

Note: Ammoniti Calderella, Gradito, Golisano.