Il lato oscuro dell’eco bonus, inerti e tante discariche abusive nelle campagne

Gela. Nell’ultimo anno il super bonus 110% ha rappresentato la panacea di tutti i mali per il settore edile in crisi. Tra Gela e Butera sono decine i cantieri aperti e sono tantissime le ditte di edilizia che lavorano nei diversi quartieri, con un grande incremento delle opportunità lavorative. Ma tanti cantieri significano anche tanti detriti da smaltire. Tonnellate di scarti della lavorazione edile che andrebbero smaltite seguendo le procedure di legge per essere poi conferite in discarica e che invece, purtroppo, spesso finiscono nelle campagne.

In questi giorni siamo andati in giro per le campagne lungo la Strada Provinciale 8 che collega Gela a Butera e abbiamo scoperto, appena al di fuori del perimetro urbano, e in diverse viuzze di campagna, numerose discariche abusive a cielo aperto. Luoghi protetti per incivili di ogni sorta che al riparo da controlli e da telecamere scaricano ogni tipo di rifiuto nei campi circostanti la città.