Il paradosso di via Pozzillo, senz’acqua anche quando c’è

Gela. Senz’acqua sufficiente anche quando l’acqua viene erogata normalmente, dove comunque la normalità è ancora l’erogazione a giorni alterni te volte la settimana e non h 24 così come dovrebbe essere. È quello che accade ormai da mesi in via Pozzillo dove da circa metà novembre ormai Caltaqua eroga acqua per meno di 3 ore per un totale di 3 turni settimanali, con una pressione insufficiente a servire le abitazioni. In pratica i residenti dei tanti condomini della via parallela a via Venezia, quando va bene hanno a disposizione 9 ore di approvvigionamento idrico nelle 168 ore di una settimana, con ogni abitazione che riesce ad immagazzinare circa 250 litri di acqua a giorni alterni. Una situazione diventata ormai esasperante.