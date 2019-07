Il salotto della città trasformato in rimessa idrica per l’autobotte di Caltaqua

Gela. Corso Vittorio Emanuele teoricamente dovrebbe essere il salotto della città. L’area pedonale da oggi ospita una delle due autobotti che Caltaqua ha messo a disposizione per sopperire ai disagi provocati dallo scoppio del serbatoio Spinasanta.

E se stamattina in effetti l’autobotte era parcheggiata in via Giacomo Navarra Bresmes (vicino alla chiesa Madre), nel pomeriggio si è spostata in corso Vittorio Emanuele, proprio davanti piazza Umberto, per giunta sulle strisce pedonali.