Illuminazione e passerelle, comitato “Lido Tuccio”: “Segnali positivi dalla giunta”

“Pur consapevoli che ancora molto rimane da fare per risolvere i problemi di Manfria, tra i quali si segnala la sicurezza stradale, la pulizia e la bonifica di alcune proprietà, dove risulta presente amianto, il comitato “lido Tuccio” – spiegano i componenti – esprime soddisfazione per i primi interventi chiesti e già realizzati dall’amministrazione comunale. Ci sono stati il ripristino dell’illuminazione pubblica e la posa delle passerelle per l’accesso a mare. Miglioramenti che confermano come il dialogo tra cittadini e amministrazione consenta di ottenere risultati. Un ringraziamento particolare al sindaco e all’assessore Cristian Malluzzo, che in più occasioni si sono mostrati disponibili ad ascoltare le esigenze del comitato”.