In che direzione sta andando il gioco Online?

Come alcuni giochi online sono diventati e-Sport

Se per e-Sport si intendono quei giochi online che per essere praticati ai massimi livelli richiedono predisposizione, competenze e capacità fisiche e mentali fuori dal comune, il poker non può non essere incluso all’interno di questa categoria. Il poker grazie a internet sta vivendo una seconda giovinezza e si calcola che ancora oggi sia uno dei giochi più praticati al mondo. Il merito della crescita di questo settore è anche e principalmente dei casinò online, ovvero di quei portali dove gli utenti possono intrattenersi con i classici giochi da casinò come il poker, il blackjack, la roulette e le slot machine stando però comodamente seduti nelle proprie abitazioni. Proprio l’immediatezza della fruizione e la facile accessibilità al momento ludico hanno permesso al mondo del gioco online di ritagliarsi una fetta di mercato sempre più ampia all’interno del mondo dell’intrattenimento sino a diventarne uno dei motori trainanti, se non il principale.

Il contributo dello streaming alla crescita degli e-Sport

Come detto, un contribuito fondamentale nella crescita degli e-Sport è arrivato da internet e più nello specifico dallo streaming. Nell’epoca della rivoluzione tecnologica tuttora in atto lo streaming, per mezzo di piattaforme come Twitch e YouTube, è diventato il principale canale di diffusione di videogame e giochi online, andando a replicare quanto fatto negli anni scorsi dalle televisioni tradizionali storicamente legate al digitale e al satellitare. Sono sempre di più gli artisti e gli sportivi che decidono di utilizzare questi canali e i risultati, nella maggior parte dei casi, sono assolutamente sorprendenti anche perché, a differenza delle televisioni storiche, queste piattaforme hanno un target di utenza molto più giovane. Lo streaming e internet rappresentano una risorsa immensa per chiunque voglia fare un’attività commerciale e il mondo del gioco online e dei videogame sono stati tra i primi a comprenderne l’enorme potenziale. Non è un caso se oggi la maggior parte dei contenuti audio-visivi venga distribuito principalmente a mezzo streaming, con aziende come Netflix e Amazon Prime Video che vedono crescere di anno in anno il proprio numero di utenti attivi.

La sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori e gli appassionati è che il mondo del gioco online possa crescere ulteriormente nei prossimi anni e che questo sia solo l’inizio di un’epoca in cui l’intrattenimento video-ludico a mezzo internet sarà uno dei motori trainanti dell’economia mondiale.