In città linea del contagio ferma, anche nelle ultime ventiquattro ore nessun nuovo caso

Gela. Nessun nuovo contagio da Covid in città neanche nelle ultime ventiquattro ore. Rimangono 19 i casi accertati. In provincia, il dato aumenta di due unità, arrivando a 142. Una paziente è deceduta a Mussomeli, anche se sono in corso verifiche per valutarne le cause. Un positivo anche a Caltanissetta, ma in isolamento domiciliare, con condizioni di salute che non preoccupano.