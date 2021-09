In città ritorno tra i banchi, green pass: favorevoli e contrari

Gela. Rientro in presenza per gli studenti gelesi nella settimana corrente. La data del 16 settembre indicata dalla Regione Sicilia è stata anticipata da molti collegi d’istituto di tutti i gradi d’istruzione e tra i banchi delle elementari c’è chi è già tornato a scuola la scorsa settimana. Sono circa 8mila gli alunni gelesi del primo ciclo d’istruzione e altrettanti alle superiori. Un totale di 16mila studenti rientrati quindi in presenza con le disposizioni dettate dai protocolli anti-Covid che prevedono come lo scorso anno mascherina e distanziamento. Anche i più piccoli sono oramai abituati ai protocolli e preferiscono indossare la ‘fastidiosa’ mascherina pur di ritrovare i compagni in classe, piuttosto che accontentarsi di vederli semplicemente attraverso un monitor. La novità quest’anno è l’introduzione dell’obbligatorietà del green pass per docenti, personale scolastico e anche per quei genitori che volessero accedere ai locali della scuola. Misurazione della temperatura e validazione del green pass sono i nuovi obblighi demandati al personale scolastico che è tenuto a controllare gli accessi all’interno delle scuole, mentre per i docenti è già stato creato un data base contenente tutti i dati relativi alle certificazioni verdi.